Divulgados detalhes de primeiro prédio empresarial do Norte Pioneiro

Obra única na região

O Cinema Caffee foi palco na noite desta segunda-feira, dia dez, do evento de divulgação do Bourbon Business Center – o maior e mais moderno centro empresarial do Norte Pioneiro – que será construído pela Favoreto Construtora em Santo Antonio da Platina, em região mais privilegiada da cidade.

O novo empreendimento é mais um resultado da união vitoriosa da Favoreto Construtora com a Villani imóveis, em parceria com o Asilo São Vicente de Paula.

Na oportunidade, a equipe da Villani Imóveis falou também do sucesso de vendas do Casa Reserva Residencial, cujas vendas já atingiram 70% de suas unidades, e de todos os estudos feitos quanto à realidade sócio econômica da cidade e região que antecederam o lançamento do empreendimento denotando a técnica e o profissionalismo com que o projeto foi conduzido desde o início.

Angelo Favoreto – diretor-presidente da construtora – fez a apresentação do projeto do Bourbon Business Center detalhando todos os aspectos técnicos demonstrando ser iniciativa que se equipara aos mais modernos edifícios empresariais localizados nos grandes centros do País.

O evento contou com a presença de profissionais liberais de diversas áreas, npdiario, empresários, além da presença do Prefeito Professor Zezão que ressaltou a sua satisfação, enquanto platinense e prefeito, pelo surgimento de mais um grande empreendimento em Santo Antonio da Platina e agradeceu à Favoreto Construtora e à Villani Imóveis por acreditarem na cidade e na Administração do Município.