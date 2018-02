Divulgados retratos falados dos sequestradores do gerente do Banco do Brasil

Extorquiram dinheiro e fugiram

Foram divulgados nesta quarta-feira, dia 14, os retratos falados dos dois bandidos que sequestraram e extorquiram o gerente-geral da agência do Banco do Brasil de Santo Antônio da Platina (foto), Ricardo Figueiredo, na noite do último dia sete e manhã do dia oito. Na ocasião, os bandidos – e mais um ou dois comparsas que agiram como suporte – invadiram a casa (foto) de Ricardo Figueiredo e fizeram reféns ele, a esposa e duas filhas, uma de 11 e outra de 13 anos. Na sequência, fugiram levando elevada soma de dinheiro.

O grupo Tigre (Tático Integrado de Grupos de Repressão) da Polícia Civil do Paraná é quem ficou responsável pelas investigações e diligências.

Marcelo Mendes, delegado-chefe da equipe que está de plantão nesta semana, deve dar mais detalhes nesta quinta-feira, dia 15.

Apesar do trauma da família e da aflição de parentes e amigos, Ricardo e sua família estão bem.Ele se afastou alguns dias do trabalho.

O Tigre surgiu após uma turma de delegados de polícia do Paraná realizar um curso no Rio de Janeiro, em 1987, ministrado por um dos maiores grupos anti-terror e anti-sequestro da época, Grupo Especial de Operaciones (GEO), uma unidade de elite espanhola. Dentre os delegados, estava Adauto de Abreu Oliveira, que já visava a necessidade da criação de um grupo especial de combate à criminalidade no Paraná.

Criado em 1990, preencheu uma lacuna existente na estrutura policial do Estado do Paraná no que tange à recuperação do refém e nas ações de resgate, quando impossível a solução de um impasse pela negociação. O Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial, composto de três grupos distintos, volta-se às ações específicas em delitos em que haja a figura de refém, tais como sequestro, roubo, cárcere privado, violação de domicílio, extorsão mediante sequestro e rapto.

A equipe de negociação realiza os contatos e conversações com os causadores do evento, transmitindo às demais equipes as informações necessárias.

A equipe de Inteligência e Apoio Técnico realiza as investigações necessárias, mantendo equipamentos e arquivos em condição de dar suporte à unidade, quando da existência de delito.

O grupo de Resgate, composto de equipes treinadas nos mesmos moldes dos grupos internacionais, observa rigoroso e detalhado preparo em tiro instintivo e de precisão, com armas curtas e longas, escalada e rapel, mergulho, primeiros socorros, artes marciais, guerra química, além de manter permanente condicionamento nas técnicas de assalto e infiltração, objetivando perfeição no momento de resgatar uma vítima. Mantendo armamento moderno e eficiente, as equipes componentes do Grupo de Resgate estão aptas ao confronto com qualquer poderosa quadrilha. Toda ação tática é realizada com rapidez e surpresa.

Os fundamentos doutrinários que regem o T.I.G.R.E. são os mesmos de qualquer unidade internacional de resgate de reféns, com origem no conceito “SWAT”, de ser uma unidade fundamentada na hierarquia, na disciplina e na lealdade; sendo que o recrutamento de seus integrantes é feito na base do voluntariado; são rigorosos e constantes os treinamentos; todos devem ter dedicação exclusiva ao grupo. Os fundamentos éticos são os da responsabilidade coletiva, com fidelidade aos objetivos doutrinários e o dever do silêncio.

O Grupo Tigre hoje, é um dos grupos táticos mais bem preparados do Brasil, acionado para situações de alto risco, atendimento de ocorrências que envolvem reféns e extorsão mediante sequestro, a unidade tem um bom histórico de êxito no cumprimento de suas missões. Além de constantemente ministrar instruções para diversas equipes das Polícias Civil e Militar.

Leia também: https://npdiario.com/especial/exclusivo-gerente-geral-do-banco-do-brasil-fala-sobre-sequestro-da-familia/#jp-carousel-50000