DJ Dany Freitas comemora três anos de profissionalismo (vídeo)

Pandemia não reduz alegria nem o entusiasmo da artista

A DJ Dany Freitas (fotos e vídeo) , de 27 anos, muito conhecida em todo Norte Pioneiro e sul/sudeste de São Paulo por seu excelente trabalho, está comemorando três anos de atuação este mês. Com sucesso e competência, fruto de estudos e de seu esforço pessoal.

Antes da pandemia, a agenda estava repleta e com diversos eventos contratados, desde festas infantis, juninas, aniversários etc. Ela também era presença frequente com todos os repertórios em formaturas, feiras agropecuárias e casamentos.

A jovem é de Santo Antônio da Platina e, embora evidentemente, esteja insatisfeita com a situação da saúde, aguarda confiante que melhores dias virão, podendo retornar ao que mais gosta de fazer, que é divertir e levar descontração e alegria para todos.