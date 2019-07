DJ Dany Freitas completa dois anos de sucesso (vídeos)

Profissionalismo e dedicação

A DJ Dany Freitas (fotos) está comemorando dois anos de profissionalismo com sucesso e competência, fruto de estudos e de seu esforço pessoal.

Para se ter uma ideia, a agenda deste mês está repleta e com diversos eventos contratados, desde festas infantis, juninas, aniversários etc. Ela também é presença frequente com todos os repertórios em formaturas, feiras agropecuárias e casamentos.

A jovem é de Santo Antônio da Platina.

Agenda do mês de julho:

05.07 Girl Bossy

(Zero 43)

Siqueira Campos

06.07 Festa Circus

(Bangalô Lounge)

Fartura- SP

11.07 Arraiá Colégio Estadual Tiradentes

Santo Antônio da Platina

12.07 B’day Eduarda @15anos

(Pub 744)

Ourinhos (SP)

13.07 Niver Levis

(Chácara Primavera)

Ourinhos (SP)

20.07 Enjoy Concecp

Pedrão Espaço Eventos (Recinto da Efapi)

Santo Antônio da Platina

26.07 B’day Gabriela @15anos

Ourinhos-SP

27.07 Heaven Party- Pré festa

(Seven Beats)

Siqueira Campos

