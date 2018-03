Doceira platinense tem chocolate normal, diet e até com zero de açúcar

Confeiteira também atende pedidos especiais e diferentes

Michelle Mello, que atua na área há seis anos em Santo Antônio da Platina, se desdobra para dar conta dos pedidos e explica que o diferencial é ter um produto de boa qualidade, com preço acessível “e feito com amor”. Assiduamente, a doceira investe em cursos de qualificação para aprender novas técnicas e desenvolver novos sabores para os consumidores.

Muitas pessoas, assim como eu, aproveitam essa ocasião do ano para oferecer os produtos caseiros, mas vale lembrar que se o chocolate tem que agradar a todos, no meu caso trabalho com apenas duas marcas de ótima qualidade, Harald Melken e Sicao – Callebaut, usando chocolates ao leite, meio amargo e branco, porque para mim o chocolate tem que derreter na boca, a sensação tem que ser incrível”

Ela começou a confeitar Ovos de Chocolate junto com sua mãe, e, aos poucos, a jovem foi se especializando cada vez mais. Da mesma forma que cresceu a demanda, a oferta por ovos caseiros triplicou. Em meio a esse período de crise, muitas pessoas optaram em garantir uma renda extra nesta época do ano. Porém, a doceira garante que se o chocolate não tiver qualidade, os clientes compram apenas uma vez.

“Muitas pessoas, assim como eu, aproveitam essa ocasião do ano para oferecer os produtos caseiros, mas vale lembrar que se o chocolate tem que agradar a todos, no meu caso trabalho com apenas duas marcas de ótima qualidade, Harald Melken e Sicao – Callebaut, usando chocolates ao leite, meio amargo e branco: porque para mim o chocolate tem que derreter na boca, a sensação tem que ser incrível”, afirma.

Os “ovos de colher” ultimamente são os mais procurados. Os sabores especiais são Kinder Bueno, Ferreiro Rocher e Nutella com leite Ninho, tem também os tradicionais: maracujá, beijinho, brigadeiro, sensação, limão, brigadeiro de churros, caipirinha, ovomaltine, entre outros.

Os sabores também são para os ovos “trufados”.

Os preços variam entre R$ 35 e R$ 80 para ovos entre 300 a 1000 gramas.

“Investimos este ano em várias novidades para nossos clientes, estamos finalizando o site, agora possuímos maquininha de cartão de crédito e débito, embalagens bonitas para os ovos e para quem quer presentear alguém.

Criamos uma marca para os doces : ‘Dolce Vida, porque a vida merece ser doce'” .

Além dessa época dos ovos também trabalha com doces e bolos para festas, e a linha FIT com bolos integrais e zero açúcar.

Mais informações: