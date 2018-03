Dois acidentes em Wenceslau Braz e Conselheiro Mairinck

Neste final de semana

Uma pessoa se machucou em acidente na PR-092 na noite de sexta-feira, dia 23, entre Wenceslau Braz e Arapoti, no local conhecido por Santinha.

Uma carreta (placas BAA 7795/Curitiba) transitava pela rodovia, quando um Fiat Uno (placas GSE 7096/Poços de Caldas/MG), que seguia no sentido contrário, bateu no último eixo da carreta e estourou o pneu.

Com a colisão, o carro rodou e bateu frontalmente com um terceiro veículo, um bi-trem com placas de Ponta Grossa, cujo motorista perdeu o controle e o caminhão só parou numa plantação de soja à margem da pista.

Populares encaminharam o homem ferido ao Hospital de Arapoti antes mesmo da chegada da Defesa Civil.Ele não corre risco de morte.

Um outro acidente ocorreu em Conselheiro Mairinck no KM 77 da BR-153 e também deixou o saldo de uma pessoa na manhã deste domingo, dia 25.

Valtuir Alvarenga de Souza, 45 anos,dirigia seu caminhão carregado de madeira beneficiada de Porto Velho(RO) sentido Ibaiti, não conseguiu contornar uma curva e tombou.

Foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), corpo de bombeiros e Polícia Rodoviária Federal ( ambos, de Santo Antônio da Platina) e Defesa Civil e encaminhado para o Hospital Municipal de Ibaiti, com ferimentos superficiais.

Parte da carga se espalhou na rodovia.