Dois traficantes presos levando drogas de Andirá para Jacarezinho

Moradores de Jacarezinho

Nesta terça-feira, dia cinco, às 20 horas, os Policias Militares levantaram a informação que um indivíduo estava num GM Corsa, prata, levando drogas da Andirá pra Jacarezinho.

Já no trevo de Jacarezinho, foi percebida a operação. Durante a abordagem, os marginais dispensaram algo pela janela, que na sequência foi constatado ser um tablete de maconha, a perseguição ao carro continuou e através da placa do carro, localizaram o endereço dos bandidos e outra equipe realizou o cerco quando entravam na residência localizada na Rua São João, Parque Bela Vista.

O condutor de 30 anos, morador do endereço, e seu comparsa de 27, morador na Rua Vereador Francisco Camargo, foram detidos, ambos conhecidos por envolvimento com o narcotráfico.

No quarto do motorista foi encontrada uma balança de precisão, vários comprovante de depósito, um prato contando resíduo de crack, uma gilete com resíduos da mesma droga, bem como vários petrechos utilizados por traficantes, em outro quarto foi encontrada mais uma porção de maconha, também foi apreendido dinheiro; a droga apreendida somou: dois tabletes de maconha, pesando 1,375 kg, uma porção de maconha (13 g); os dois indivíduos assumiram que realmente estavam trazendo drogas de Andirá pra traficar em Jacarezinho.

Eles foram presos e encaminhados.