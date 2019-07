Domingo com muita música no O Pescador

Artistas da região sempre tocando ao vivo aos domingos

Como já é tradição, neste domingo 21 de Julho o Complexo de lazer O Pescador receberá centenas de visitantes de toda região para curtirem um dia especial. Com diversas opções de entretenimento como passeio de pedalinho, pesca esportiva e outros, o complexo apresenta também um cardápio com muitas opções para você e sua família.

Além disso está agendada também uma diversificada programação musical: A partir das 12h30 o som fica por conta de “2 Motta´s” tocando o melhor do Pop, Rock, MPB e Reggae. E as 16h30 o melhor do sertanejo universitário com Renan & Rene.🎵

Aproveite, chame a família toda para passar momentos inesquecíveis!

Conheça melhor a estrutura do O Pescador, acesse : www.opescadornanet.com.br

O Pescador está localizado na Av. Silveira Pinto, 838 |Ribeirão do Pinhal | PR

☎ (43) 3551-2893

📱 (43) 99837-2682