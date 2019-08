Domingo com som ao vivo no Pescador em Ribeirão do Pinhal

Já virou tradição, a melhor programação do domingo é no Complexo de Lazer O Pescador em Ribeirão do Pinhal.

Neste domingo 01/09 o complexo de lazer O Pescador receberá centenas de visitantes de toda região para curtirem um dia especial. Com diversas opções de entretenimento como passeio de pedalinho, pesca esportiva e outros, o complexo apresenta também um cardápio com muitas opções para você e sua família. Além disso está agendada também uma diversificada programação musical. A partir das 12h30 o som fica por conta de “Sérgio e Sebá” tocando o melhor do Sertanejo. E as 16h30 o melhor do Pop Rock, Reggae e Sertanejo com Rick Graciano.🎵

Aproveite com a família, amigos e viva momentos agradáveis.

Reservas e mais informações podem ser obtidas através do site www.opescador.com.br ou pelos telefones: (43) 9 9910-3895 / 3551-2893.

O complexo de Lazer está localizado na Av. Silveira Pinto,838 em Ribeirão do Pinhal – PR.