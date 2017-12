Domingo à noite tem Stand Up Comedy na Casa da Cultura

Ingressos comprados antecipados têm desconto

No domingo, dia dez , acontece o Show de Humor Stand Up Comedy denominado “Eu, Comigo Mesmo & Só”, com início às 20 horas, no palco da Casa da Cultura Antônio Gomes de Freitas, em Santo Antônio da Platina.

O evento é organizado pela Farias Produções e, no palco, estará o humorista platinense Edson Farias que, em 50min de apresentação, estará envolvendo o público com repertório de interpretação humorística através de três de seus personagens, que são: Mano Uel, Bastião e Kemilly Ketlyn Karrary.

Os ingressos estão com preços especiais se enquadrando na promoção Black Friday com valor de R$ 10 nos seguintes pontos de venda: Ótica Nacional (Calçadão Manoel Arrabaça) e Empório Vida e Saúde (Rua Wenceslau Braz, 472). No domingo, dia 10, a partir das 14h haverá a venda de ingresso na bilheteria da Casa da Cultura sendo inteiro R$ 30 e, o meio ingresso, sai a R$ 15. Quem desejar mais alguma informação ligar para (43) 9.9843-5744.

Nas últimas semanas a Casa da Cultura tem sido o local de encontros de amigos que trabalharam juntos na Black Out Cia. de Teatro, como é o caso de Flávio Martin que colocou em cartaz uma peça teatral nos dias 24 e 25 de novembro e Paulo César Rodrigues, mais conhecido por ‘Paulo Manala’, que através da Companhia de Teatro Salvarte promoveu peça familiar no dia 12 de novembro.

Ambos são amigos e insistentes na luta em manter a arte do teatro vida no costume diário dois platinenses e pessoas da região. Vale a pena prestigiar mais esta apresentação na noite de domingo. O evento tem apoio do npdiario.