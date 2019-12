Domingo Sertanejo é no Pescador em Ribeirão do Pinhal

Atrações e entretenimento para todas as idades

O Pescador receberá neste domingo (15) centenas de visitantes de toda a região, para aproveitar a estrutura completa que o pesqueiro oferece, com playground, pedalinho, pratos saborosos, atrações musicais diversificadas e lagos para pesca esportiva.

As atrações musicais começam a partir das 12h30 com Ester e Gustavo, apresentando Sertanejo Universitário. Já às 16h30 a música fica com a dupla Cardoso e Carvalho trazendo o Sertanejo Raíz.

Um domingo para todos os gostos com o melhor da gastronomia e da música para você e sua família, faça sua reserva agora mesmo e viva momentos agradáveis.

Reservas e maiores informações podem ser obtidas através do site www.opescador.com.br ou pelos telefones: (43) 9 9910-3895 / 3551-2893.

O complexo de Lazer está localizado na Av. Silveira Pinto, 838 em Ribeirão do Pinhal.

#opescador #sertanejo #domingo #raiz #universitario