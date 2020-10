Dono de lava car é flagrado traficando maconha em Cambará

Polícia Militar apreendeu quase um quilo do entorpecente com rapaz de 23 anos

A PM vinha recebendo inúmeras denúncias segundo as quais numa residência na Rua Genaro Rezende um individuo comercializava drogas em seu lava-car.

Nesta terça feira dia 20, uma nova delação relatou o tráfico e, diante disso, a equipe foi até o local, onde ao chegar o homem aparentou bastante nervosismo.

Dada voz de abordagem e em revista pessoal localizada em seu bolso uma porção de maconha (38 gramas), além de uma quantia em dinheiro.

Diante da materialidade e por se tratar-se de crime permanente, a polícia optou por realizar buscas no imóvel e para tanto solicitou-se apoio do Canil do 2º BPM que estava na cidade. Com o emprego de faro do cão Loki, indicou que havia algo embaixo de um dos sofás, uma sacola com duas porções de maconha, totalizando 863 gramas, com a droga achada no bolso totalizou 900 (novecentos gramas).

Loki também indicou dentro de uma caixa uma balança de precisão e ainda foi apreendido um aparelho celular, com o qual o comércio era concluído via mensagem do aplicativo WhatsApp.

O jovem de 23 anos confessou o crime e acabou sendo encarcerado.