Dono de supermercado responderá por desobediência em Jaboti

Empresário não evitou proliferação do Covid-19

Neste sábado, dia 28, um supermercado da cidade de Jaboti foi advertido por ter mantido o estabelecimento aberto após o horário delimitado pelo decreto municipal de nº25/2020, vigente desde 25 de março deste ano.

De acordo com as informações, a Secretaria Municipal de Administração requisitou apoio na fiscalização do comércio, onde apenas os mercados teriam horário especial de atendimento (de segunda-feira a sábado/das 08:00 às 18:00). Por isso, a Polícia Militar estava fazendo patrulha quando encontrou o local citado ainda de portas abertas.

O responsável foi chamado pela equipe, sendo orientado, advertido e posteriormente conduzido ao Destacamento da Polícia Militar; lugar onde compareceu também o proprietário do supermercado, o qual teve um Termo Circunstanciado em seu desfavor lavrado pelo Art. 330 do código de penal: crime de desobediência.

Ressaltaram que os responsáveis pelos estabelecimentos comerciais desse município já foram orientados diversas vezes pela equipe de saúde, bem como foram fixadas cópias do decreto nas portas dos seus negócios.