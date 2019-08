Dr. Antonely anuncia recursos para atendimento médico noturno

Ministério da Saúde liberou verba a pedido do prefeito

Dr. Antonely Carvalho esteve no Ministério da Saúde em Brasíli. O prefeito se reuniu com o ministro Luiz Henrique Mandetta, acompanhado do deputado federal Luís Nishimori.

Na ocasião o Ministério da Saúde liberou recursos para o custeio do atendimento médico noturno no município de Ibaiti.

O atendimento médico noturno em Ibaiti é uma das prioridades da administração municipal. Desde janeiro de 2017 quando assumiu a Prefeitura, uma das primeiras medidas tomadas pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho foi a implantação do terceiro turno de atendimento, com horário de atendimento estendido na Unidade de Saúde Central. O atendimento noturno se inicia a partir das 18 horas realizando consultas médicas para a população que não tem condições de procurar a unidade em horário comercial durante o dia.

A UBS Central de Ibaiti é uma das primeiras do Paraná a implantar o terceiro turno. O novo horário é sucesso principalmente para os trabalhadores que ainda podem agendar suas consultas por telefone e ir até a unidade somente na hora marcada. O projeto foi implantado em fevereiro de 2017 e garante acesso a saúde a todos os ibaitienses e busca promover a saúde do trabalhador.

Desde o início, o projeto do atendimento médico noturno na UBS Central está sendo custeado com recursos próprios do município e que de agora em diante passará também a contar com auxílio do Governo Federal. Os valores de incentivo adicional de custeio mensal que serão repassados pelo Ministério da Saúde também irão custear o atendimento odontológico estendido (a partir das 18h) que já começarão a ser agendados no próximo mês.

Para o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, a implantação do terceiro turno de atendimento nas unidades de saúde no país é uma das principais propostas do novo Ministério da Saúde. De acordo com o ministro, o objetivo é reestruturar a atenção à saúde básica no país.

Para o prefeito Dr. Antonely Carvalho, a ampliação do horário de atendimento na UBS Central facilitou o atendimento aos trabalhadores, que agora realizam consultas e outros procedimentos depois das 18 horas. “Essa população precisava de atendimento médico e nem sempre conseguiam alterar o horário de trabalho para ir a uma consulta. Com o horário estendido os trabalhadores poderão realizar suas consultas após a jornada de trabalho”, disse o prefeito.