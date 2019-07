Dr. Antonely pede unidade do Tiro de Guerra em Ibaiti

Projeto ajudaria na segurança da cidade e tiraria jovens das ruas

O prefeito Dr. Antonely Carvalho esteve no Quartel General da 5ª Região Militar do Exército Brasileiro, em Curitiba.

Estava acompanhado do vice-prefeito Ulisses Mingote e do procurador geral do município, Juventino Antônio de Moura Santana.

Durante a reunião na unidade com o coronel Maier e o Tenente-Coronel Wilton, o chefe do executivo solicitou a instalação de uma unidade do Tiro de Guerra em Ibaiti.

“Essa ação da vinda do Tiro de Guerra para Ibaiti, indiretamente ajudará na Segurança Pública do município, pois diversos jovens serão atendidos no serviço militar, tirando das ruas e dando orientação de civismo e cidadania”, justificou.