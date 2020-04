Drive Thru do Quilo do Amor arrecada alimentos em Jacarezinho

Igreja mobiliza comunidade de Jacarezinho neste sábado

A pandemia de Covid-19 está promovendo ações de cidadania em todo o país com muitas pessoas se mobilizando para ajudar outras que estão em isolamento social. Esse é o caso de Jacarezinho, que neste sábado, dia 4, entre oito e 17 horas, realiza uma ação para arrecadar alimentos e distribuir cestas básicas a famílias que passam por necessidade por conta da falta de trabalho. A iniciativa será no Templo da Igreja do Evangelho Quadrangular de Jacarezinho (fotos) , que fica no começo da Alameda Padre Magno, 109, em frente ao Shopping do 9, (continuação da rua da delegacia)

O drive thru do Quilo do Amor, como a ação foi nominada, prevê a arrecadação de alimentos não perecíveis para montar cestas básicas que serão distribuídas ao maior número possível de pessoas carentes do município. Segundo o pastor Joel Moreira (foto) , um grupo de voluntários da Igreja do Evangelho Quadrangular se dispôs a trabalhar no sábado para arrecadar os alimentos doados pela comunidade.

Segundo o líder religioso, o número de voluntários poderia ser maior. Mas, para evitar aglomeração, foram selecionados apenas alguns para a ação social, respeitando as orientações do Ministério da Saúde e das autoridades sanitárias. “As doações podem ser feitas sem que haja contato algum com os doadores. Voluntários estarão retirando os produtos de dentro do carro, para evitar contato e possível transmissão do vírus da Covid-19”, explica o pastor Joel Moreira.

Ele orienta aos moradores que se unam com os vizinhos e recolham esses alimentos e apenas uma pessoa se desloque para fazer a entrega, mantendo o isolamento social. “Isso é importante para evitar que muitas pessoas se desloquem para um mesmo local e, assim, evitar aglomerações”, observa.

Podem ser doados quaisquer alimentos perecíveis ou cestas básicas. A proposta é atender o maior número possível de pessoas e famílias que estejam passando necessidade, por não poder trabalhar ou sair às compras.

“Nesse tempo de crise, é importante que todos se unam para ajudar famílias em dificuldade. Vai sair? Dá uma passadinha no nosso templo e faça a sua doação”, finaliza o pastor.