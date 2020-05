Duas camionetes iniciaram o Fumacê em Santo Antônio da Platina

Cidade foi dividida em 2 partes; aplicação das 6 até 10 e das 16 às 20 horas

Eliezer de Freitas Ribeiro, diretor da Saúde de Santo Antônio da Platina, informou na noite desta quinta-feira, dia 30, que iniciou a aplicação de inseticida com o carro de fumacê em bairros da cidade, para reduzir a infestação do mosquito Aedes egypti.

Somente em municípios com epidemia é que os veículos com inseticida estão sendo liberados.

A cidade foi dividida em duas partes, com duas camionetes. Elas circularão (inclusive neste feriado,sábado e domingo) a partir das seis até dez horas, e depois das 16 às 20 horas. E será feito na cidade toda durante oito dias. Há um carro de som junto com o Fumacê.

Um veículo inicia no bairro Aparecidinho e outro no Conjunto Habitacional Vitória Régia.

Se a incidência foi reduzida, o Fumacê vai para outro município do NP.

Eliezer pede que as portas e janelas das residências e empresas estejam abertas e que se tampem recipientes com água potável e gaiolas com pássaros.

Profissionais alertam que os melhores resultados só serão obtidos com o engajamento total da população, com apoio dos moradores para tornar mais efetivo o trabalho que a saúde vem fazendo.

O fumacê é uma estratégia encontrada pelo governo para controlar os mosquitos, e consiste em passar um carro que emite uma “nuvem” de fumaça com baixas doses de um agrotóxico que permite eliminar a maior parte dos mosquitos adultos presentes na região. Dessa forma, esta é uma técnica muito utilizada durante períodos de epidemia para eliminar mosquitos e evitar a transmissão de doenças como a dengue, a Zika ou a Chikungunya.

Embora não seja a forma mais segura de eliminar mosquitos, é bastante rápida, fácil e eficaz, tornando-se uma das principais armas usadas contra os mosquitos durante epidemias.Geralmente, a dose usada em uma aplicação é segura para a saúde humana, no entanto, se a aplicação for muito frequente o agrotóxico pode ir se acumulando no corpo, causando alguns danos no sistema nervoso.

Desde que usado com intervalos longos, o fumacê não apresenta perigo para a saúde, já que a dose usada de Malathion é muito baixa.

Para reduzir as chances de ficar exposto a uma dose elevada de Malathion durante uma pulverização de fumacê, existem alguns cuidados como:

Evitar estar nos locais de pulverização por 1 a 2 horas;

Ficar dentro de casa caso esteja acontecendo uma pulverização de fumacê;

Lavar bem as mãos, roupas e objetos que tenham estado expostos à pulverização;

Lavar bem alimentos que estejam armazenados ou crescendo em regiões pulverizadas pelo fumacê, antes de cozinhar.

Os criadouros estão em qualquer acúmulo de água parada, por menor que seja; até em tampinhas de garrafa ou pequenos amontoados de folhas secas. Mas, são encontrados com maior frequência em lixo, como resíduos plásticos, espalhados pelas ruas. É preciso atuar ativamente mantendo quintais limpos, sem acúmulo de lixo, pneus, garrafas, por exemplo; calhas, marquises e ralos.

Os pratos das plantas podem ser completados com areia grossa até as bordas ou ser lavados com água, bucha e sabão todas as semanas, para eliminar ovos do mosquito. Locais de armazenamento de água devem ser mantidos com tampas.