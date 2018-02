Dupla assalta casal na zona rural de Santo Antônio da Platina

Os dois elementos estavam armados

Uma dupla de delinquentes invadiu e roubou um casal na Chácara São Francisco, bairro rural Taquaral, em torno das 21 horas desta quinta-feira, dia 21, em Santo Antônio da Platina.

A Polícia Militar foi ao local, onde as vítimas relataram que por volta das 21 horas estavam dentro de casa, quando ouviram os cachorros latirem.Ao saírem, foram rendidos no terreiro, por dois indivíduos encapuzados e armados os quais disseram ser um assalto.

Os dois magros, de média estatura, sendo um de cor branca e o outro mulato, ambos de boné, trajando casacos de inverno que cobriam o corpo, aparentando serem das cores azul ou preto.Um dos bandidos usava balaclava e outro cobria o rosto com pano parecido com um lenço.

Amarraram os pés e mantiveram a esposa ao lado e começaram a revirar a residência em busca de dinheiro e arma, pois perguntaram : “onde estava o ‘três oitão’?”.Mas, não havia armamento na residência.

Os indivíduos estavam bastante agitados, e conseguiram levar apenas as economias do casa, no valor de R$ 1 mil em dinheiro e um aparelho de celular velho.

Um dos meliantes estava com um revólver oxidado, provavelmente de calibre .32 e o comparsa com uma garrucha de dois canos de calibre .22.

O casal não ouviu nenhum barulho de veículo, suspeitando que estivessem de a pé. Ninguém ficou ferido.