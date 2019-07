Dupla assalta distribuidora de bebidas em Ibaiti (vídeo)

Estavam muito agitados

A distribuidora de bebidas P. Teles , localizada , na Avenida Arnaldo Faivro Buzato, em Ibaiti, foi invadida por dois elementos armados de faca e revólver e assaltada em torno de 20h40m do sábado, dia 13.

Durante o crime, um dos ladrões chegou a ameaçar – com a faca no pescoço – a esposa do proprietário.

Os indivíduos fugiram levando 700 reais em dinheiro em direção ao bairro Mãe Rainha, zona oeste da cidade.

No vídeo abaixo, é possível verificar o nervosismo dos marginais e das vítimas.

Ninguém se feriu.

A Polícia Civil abriu inquérito e investiga.