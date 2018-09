Dupla assalta padaria no centro platinense; veja vídeo

Um dos bandidos estava armado

Dois jovens roubaram – às 18h55 desta quarta-feira, dia 26 – a panificadora Ponto do Pão, na rua 19 de Dezembro, centro de Santo Antônio da Platina.

As imagens das câmeras de segurança mostram um dos ladrões apontando uma pistola para as funcionárias do caixa, que entregaram R$ 342,00 aos marginais.

Antes de fugir, levaram produtos na prateleira como chocolates e gomas de mascar.

Ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar pode prender a dupla a qualquer momento.