Siqueira Campos: Dupla Conrado & Aleksandro neste sábado na Seven

A dupla Conrado & Aleksandro, “OS LOBOS”, sucesso em todo o país, irá se apresentar numa super produção de aniversário que a Casa de Shows Seven Beats realizará.

O espaço já contou com artistas brasileiros como: Bruno & Marrone, Marlon & Raphael, Munhoz & Mariano, Teodoro & Sampaio, Bruninho & Davi, entre outros artistas sertanejos de nível nacional, e agora consegue trazer mais uma dupla consagrada.

Vale lembrar que não é só o estilo sertanejo que a Casa oferece para seu público, mesmo sendo o seu “carro-chefe”, os roqueiros também já puderam curtir a apresentação do U2 Cover, sem contar os amantes da boa música eletrônica que sempre rola, antes e depois dos shows, lotando o espaço.

Localizada na Rodovia Parigot de Souza, PR 092 – KM 272,8, a Seven conta com uma estrutura que impressiona, com espaço amplo e de muito bom gosto, charme e principalmente, com muita segurança, requisitos que consolidaram a boate nestes 4 anos, focando no entretenimento da região, se transformando em um ponto turístico, o que faz com que pessoas se disponham a sair de suas próprias cidades devido a qualidade das atrações, estrutura e atendimento.

A questão da implantação de equipe e estratégias de segurança foi sempre o foco prioritário da Seven, e isto desde o início de seus trabalhos. Tudo é muito bem planejado como toda grande casa de eventos deste porte precisa. O cuidado especial para garantir o conforto, a integridade e a segurança de seus frequentadores, seguem a risca todas as recomendações dos órgãos de segurança.

A história de Conrado & Aleksandro é também formada pela tradição da música sertaneja raiz, junto a um empenho pela modernização do ritmo. Os meninos que nasceram no interior de São Paulo e Mato Grosso se conheceram na faculdade, no início dos anos 2000, e de lá para cá só crescem no cenário nacional. Atualmente, a dupla lança novas músicas e faz participações especiais. Veja agora mesmo, um pouco do que vai rolar neste dia 12 de maio na Seven Beats.

A VENDA DE INGRESSOS COMEÇA EM R$ 30,00 E PODE CHEGAR A R$ 150,00.

Mais informações pelo telefone: (43) – 9-9935-2231

