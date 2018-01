Dupla é presa pela PM platinense quando saía de farmácia

Eles já têm passagens anteriores

Durante informação da Central que na farmácia Droga Mais Popular, na Rua Antônio de Castro Vilas Boas, Vila Ribeiro, estava sendo realizado um furto,a PM platinense foi averiguar.Foi em torno da 1h45m da madrugada desta sexta-feira, dia 19.

Havia dois indivíduos no interior do estabelecimento comercial.

Posteriormente, foram identificados pela equipe os marginais Bruno Mariano de Araújo (foto), e Leandro Aparecido Lima(foto), quando saíam pelo portão.

A dupla tentou fugir para dentro, mas foram detidos e encaminhados para delegacia da Polícia Civil para medidas cabíveis.

No interior de uma bolsa camuflada havia um pé de cabra, um cadeado danificado, várias chaves, dois bonés e uma camiseta com o desenho do super-herói Batman.