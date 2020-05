Dupla Ester e Gustavo arrecada cestas básicas para Ribeirão do Pinhal

A segunda live já está sendo planejada

Na última quarta-feira, dia 13, através de uma live solidária com a duração de 3h40m, a dupla pinhalense Ester e Gustavo arrecadaram 130 cestas básicas às famílias e instituições afetadas economicamente pelo coronavírus (covid-19).

O evento online teve o apoio da 87 FM e devido ao sucesso, a 2ª edição já está sendo planejada, entretanto sem data marcada. De acordo com os sertanejos, é provável que seja realizada no final do próximo mês, junho.

Veja fotos do evento abaixo: