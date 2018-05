Dupla invade casa, agride dono e rouba carro, dinheiro e joias

Em Santo Antônio da Platina

Dois bandidos invadiram uma casa na rua 7 de Setembro(foto), Vila Coelho, em Santo Antônio da Platina, amarraram e roubaram objetos, carro e dinheiro e fugiram.

Foi em torno de 1h40m do domingo, dia 29. A notícia só foi confirmada nesta terça-feira.

Fábio Alex Calesso e um colega aguardavam um outro amigo e quando perceberam a dupla de assaltantes já havia dominado o rapaz, com uma arma de fogo.

Invadiram o local e amarraram as três vítimas.

Roubaram dois televisores, roupas(vestidos,blusas e saias), celulares, dinheiro, joias e o VW Gol(plavas ENY 3034).

Ainda agrediram com coronhadas o dono da residência, que preciso ser encaminhado ao Pronto Socorro para suturar o ferimento.