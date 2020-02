Dupla rouba Correios de Guapirama e foge de motocicleta

Ninguém ficou ferido durante o crime

Dois indivíduos armados invadiram o correio de Guapirama (fotos), situado na rua Dois de Março, em torno de 15h30m da sexta-feira, dia 21.

A dupla estava armada, anunciou o assalto na agência, pegou dinheiro e fugiu numa motocicleta.

Um dos elementos possuía tatuagens nos dedos da mão.

Foram realizadas buscas juntamente com as equipes das rádios-patrulhas de Joaquim Távora e Santo Antônio da Platina, além da equipe do serviço reservado local, porém não foram encontrados.