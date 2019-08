Dupla invade posto em Santo Antônio da Platina (vídeos)

Às 21h24 desta terça-feira

Dois bandidos assaltaram o Auto Posto Platinense às 21h24m desta terça-feira, dia seis, na esquina das ruas Deputado Benedito Lúcio Machado e Rui Barbosa, centro de Santo Antônio da Platina.

Os marginais estavam de motocicleta.

A ação foi rápida.

Um deles ficou com a moto ligada na entrada do estabelecimento comercial e o comparsa invadiu o local armado.

Em segundos, saiu e fugiu com o “companheiro”.

Ninguém se machucou.