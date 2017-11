Dupla tenta matar jovem com várias facadas em Jacarezinho

Até hoje de madrugada estado era gravíssimo com risco de morte

Adailton de Souza Ambrósio, o Adilton do Posto (foto) foi esfaqueado numa tentativa de homicídio por volta das 22h50m desta segunda-feira, dia 27, no bairro Novo Aeroporto, perto do perímetro urbano da BR-153, em Jacarezinho.

Não se sabe ainda se houve roubo. Uma versão indica que uma pretensa briga teria sido precedida de discussão verbal.

O jovem de presumíveis 23 anos, forte e de cor negra, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência e encaminhado em estado gravíssimo para o Pronto Socorro municipal.

Dois rapazes teriam cometido o crime e fugido em seguida.

Os vários golpes atingiram e perfuraram tórax, ombros, costas e braços.

Corre risco de morte.

A reportagem acompanha o caso e informará mais detalhes a qualquer momento.