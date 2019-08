É uma vergonha, diz Romanelli sobre reabertura de pedágio

“Um escárnio e um deboche”

“É uma vergonha! Um absurdo! Um ato antipatriótico que atenta contra a economia do Norte Pioneiro”, reagiu o deputado Romanelli (PSB) nesta sexta-feira, dia 9, sobre a decisão da Econorte em reabrir a praça de pedágio de Jacarezinho (foto) que explora o trecho de 51 quilômetros na BR-153, entre a divisa de Ourinhos (SP) e o entroncamento com a PR-092, em Santo Antônio da Platina.

O ministro José Antônio Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, atendeu à concessionária e autorizou a reabertura da praça de pedágio em Jacarezinho. A Econorte vai retomar a cobrança neste domingo, dia 11, e suspender a cobrança na praça de Cambará. “A sangria volta em doses cavalares, prejudicando os moradores do Norte Pioneiro e os paranaenses”, disse Romanelli.

A Econorte cobrará o pedágio em nove faixas entre R$ 11,00 (para motos, motonetas e bicicletas motorizadas) e R$ 115,8 (caminhão com reboque e caminhão-trator). Automóveis, caminhonetes e furgões pagaram R$ 21,9 a tarifa. “Mesmo com todas as suspeições já investigadas e levantadas pela Lava Jato sobre as fraudes nos contratos da concessão na BR-153, vem essa decisão estapafúrdia que espero que ainda seja revertida”, disse.

Luto contra esse modelo perverso de pedágio desde a sua implantação em 1997; o paranaense paga muito caro para trafegar pelas rodovias pedagiadas, muitas delas ainda em pista simples”

Justiça – “A roubalheira voltou. Mas, nós que sempre enfrentamos e questionamos essas cobranças absurdas, vamos continuar lutando para que se faça justiça que atende os interesses do Norte Pioneiro e não de empresas que exploram o povo”, completou.

“Eu luto contra esse modelo perverso de pedágio desde a sua implantação em 1997; o paranaense paga muito caro para trafegar pelas rodovias pedagiadas, muitas delas ainda em pista simples, o que é um escárnio e um deboche”, completou o deputado.

