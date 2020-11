Eclair Rauen recebe apoio de Romanelli em Jundiaí do Sul

A foto colocada na capa foi tirada antes da pandemia

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB) confirmou nesta quinta-feira, 12, apoio à reeleição de Eclair Rauen (DEM), em Jundiaí do Sul. Romanelli disse que tem uma história de luta pelo município e que muitos benefícios foram conquistados para a comunidade.

“Jundiaí do Sul é um município acolhedor, e que tem na agricultura familiar a sua principal fonte de receita. Com os programas e incentivos do Governo do Estado, temos fortalecido a agroindústria, resultado do bom trabalho realizado pelo prefeito Eclair Rauen”, afirma o deputado.

Romanelli acrescenta que todos unidos por Jundiaí do Sul representa o compromisso individual e coletivo, para que o desempenho obtido nos últimos quatro anos continue. “Por isso, é importante renovar essa aliança, escolhendo quem tem amor e respeito por Jundiaí do Sul. Vote 25”, conclui.