Econorte nega problemas na construção de viaduto na BR-153

Concessionária acompanha drenagem no trevo

A Triunfo Econorte informou neste domingo, dia 23, que, “assim que soube do ocorrido em relação ao viaduto na entrada de Santo Antônio da Platina”, com lama em excesso, por exemplo, “equipes da concessionária se deslocaram para intervir e sanar a situação enfrentada no local” (fotos).

O npdiario vem questionando a empresa e comunicando nos últimos dias as queixas dos usuários, que apontam possíveis problemas estruturais na obra.

“A companhia informa que, desde janeiro tem realizado levantamentos e acompanhado a situação da drenagem no trevo de Santo Antônio da Platina para avaliar eventuais medidas a serem tomadas. A Econorte permanecerá avaliando a situação do local nos próximos dias e reitera que não há problemas no projeto executado”, afirmou em resposta à reportagem.