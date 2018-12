Econorte paralisa obras e socorros médico e mecânico na BR-153

Construção do viaduto em Santo Antônio da Platina foi interrompida

A Econorte informou que a partir da zero hora do dia dois de janeiro de 2019, “apesar de discordar integralmente da decisão liminar emitida pela 1ª Vara Judicial de Curitiba”, deixará de prestar socorro médico e mecânico nas rodovias BR-153 (entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina) e PR-090 (no segmento entre o entroncamento com a Rodovia BR-369 – Jataizinho – ao trevo de acesso ao Município de Assaí).

Por ano, a Concessionária realizava, segundo a assessoria de Imprensa, mais de 1.600 atendimentos nesses trechos.

“A Econorte está somente cumprindo decisão judicial, tomada após solicitações do Ministério Público Federal via Ação Civil Pública, que entre um de seus objetivos solicita o encerramento da cobrança de pedágio na praça de Jacarezinho. A Econorte lamenta que, como consequência direta da suspensão da cobrança nesta praça de pedágio, a operação nesses dois trechos rodoviários também está suspensa.

Os trechos foram incluídos na operação da concessionária quando da mudança da praça de pedágio de Cambará para Jacarezinho”, afirma a Nota recebida pelo npdiario no início da noite desta sexta-feira, dia 28.

Sabendo que durante as festas de final de ano as rodovias apresentam tráfego intenso, e “em total respeito aos seus usuários”, a Concessionária optou por continuar os serviços prestados, apesar de ter suspendido a cobrança de pedágio na praça de Jacarezinho em 23 de novembro de 2018. A Econorte informou ao DER/PR, em 18 de dezembro de 2018, que desde o momento da decisão judicial deveria ter suspendido a operação nas rodovias, e cobrou deste órgão medidas de proteção aos usuários das rodovias.

A administração dos trechos será realizada pelo Poder Público (Estado e Municípios).

Além da suspensão da operação nas rodovias, desde 21 de dezembro de 2018, a Econorte suspendeu a execução das obras de ampliação da capacidade, manutenção e restauração da BR-153, e suspendeu os serviços de conservação das rodovias BR-153 e PR-090.

No entendimento da concessionária, esses movimentos causam prejuízo imediato e de longo prazo aos usuários, visto a perda de receita (via suspensão da cobrança de pedágio e redução da tarifa em quase 27%) e “poderá acarretar reequilíbrios econômico-financeiros onerosos às tarifas de pedágio”.