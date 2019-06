Econorte reinicia obras na BR-153 em Santo Antônio da Platina (vídeo)

A partir de agosto

“Cumprindo o estabelecido na Decisão Judicial, a Econorte apresentou na semana passada um cronograma para continuidade e conclusão da obra de Santo Antônio da Platina, no km 41 da Rodovia BR-153, interrompida pela justiça há quase seis meses.

Pelo planejamento apresentado, ainda sob análise do judiciário, a Concessionária providenciará no próximo mês a mobilização dos recursos necessários para retomar a obra em agosto.

Esta é a Nota à Imprensa divulgada pela Triunfo/Econorte sobre as obras que iniciaram em agosto do ano passado, bloqueadas ainda hoje (fotos) e que agora serão retomadas.

Na primeira etapa, serão construídas as vias marginais e alças de acesso à cidade, que darão suporte ao trânsito local durante a escavação da rodovia e a construção do viaduto (veja vídeo de animação).

O cruzamento ficará no trevo acesso a rodoviária com a estrada da EFAPI (Parque de Exposições). O local garantirá a fluidez e segurança para toda a região universitária da FANORPI , terminal rodoviário platinense, Hospital Regional do Norte Pioneiro, posto de combustíveis Santa Rita, posto da Polícia Rodoviária Federal, escola SESI (Serviço Social da Indústria), entre outros.

Também faz parte do projeto a execução de uma via marginal que fará a ligação entre a Avenida Frei Guilherme de com a Rodovia Deputado Benedito Lúcio Machado, a qual dá acesso ao povoado rural da Platina.

A Triunfo Econorte trabalha para manter a segurança do tráfego e a qualidade na prestação de serviços aos usuários durante os meses de obras. A conclusão está prevista para 2020.