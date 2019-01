Econorte vai manter paralisação de obras em Santo Antônio da Platina

Transtorno aos usuários de rodovia continuam

Após solicitação do npdiario, a Assessoria de Imprensa da Triunfo/Econorte se manifestou, no final da tarde desta sexta-feira, dia 25, sobre a paralisação das obras de cerca de R$ 8 milhões que estavam sendo realizadas numa das entradas de Santo Antônio da Platina. A empresa simplesmente não fará nada, deixando todo a região com buracos e causando transtornos diários no tráfego da BR-153, uma das rodovias federais importantes do país.

Desde 21 de dezembro do ano passado, a Econorte suspendeu a execução das obras de ampliação da capacidade, manutenção e restauração da BR-153, e os serviços de conservação das rodovias BR-153 e PR-090.

A Nota enviada ontem à tarde ao jornal é a seguinte:

A Econorte teve que suspender as obras em andamento na BR-153, para cumprir decisao judicial e lamenta os transtornos ocasionados. Reforça que informou ao DER/PR, em 18 de dezembro de 2018, que desde o momento da decisão judicial deveria ter suspendido a operação nas rodovias, e cobrou deste órgão medidas de proteção aos usuários das rodovias.

A administração dos trechos a partir de então é realizada pelo Poder Público (Estado e Municípios).

A Econorte está tomando todas as medidas legais e judiciais cabíveis para restabelecer as condições até então vigentes do Contrato e seus aditivos, atos jurídicos perfeitos firmados entre as partes ao longo de 20 anos de concessão.



É pouco provável que a empresa consiga reabrir a praça em Jacarezinho. Assim, as providências teriam que ser tomadas pela prefeitura, governos estadual e/ou federal.Em todo o entorno há imóveis importantes, como o Centro de Eventos, Rodoviária, Hospital Regional do Norte Pioneiro, Auto Posto Santa Rita, SESI, uma faculdade,posto da Polícia Rodoviária Federal e Parque de Exposições Dr.Alício Dias dos Reis, onde está programada para ocorrer entre 24 a 28 de Abril a 47ª edição da Efapi(Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro).



A Econorte a partir da zero hora do dia dois de janeiro de 2019, “apesar de discordar integralmente da decisão liminar emitida pela 1ª Vara Judicial de Curitiba”, deixará de prestar socorro médico e mecânico nas rodovias BR-153 (entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina) e PR-090 (no segmento entre o entroncamento com a Rodovia BR-369 – Jataizinho – ao trevo de acesso ao Município de Assaí).

Por ano, a Concessionária realizava, segundo a assessoria de Imprensa, mais de 1.600 atendimentos nesses trechos.No entendimento da dela, esses movimentos causam prejuízo imediato e de longo prazo aos usuários, visto a perda de receita (via suspensão da cobrança de pedágio e redução da tarifa em quase 27%) e “poderá acarretar reequilíbrios econômico-financeiros onerosos às tarifas de pedágio”.

Veja nos vídeos como seria o viaduto e como estavam as obras antes da paralisação: