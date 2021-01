Vereador por duas vezes e reeleito ao 4º mandato de prefeito de Santa Cecília do Pavão

O prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos (fotos), do PTB, vai lançar nos próximos dias sua candidatura à presidência da AMP (Associação dos Municípios do Paraná). “O Paraná é de todos, a vida acontece nas cidades, pequenas, médias ou grandes.Todas com peculiaridades, potencial de crescimento, perfil socioeconômico. Atender bem as cidades e seus gestores, através de uma pauta municipalista, faz parte dos desafios da AMP”.

A eleição da AMP, pelo seu estatuto, está marcada para abril, mas pode ser antecipada porque o atual presidente, Darlan Scalco, não é mais prefeito de Pérola. “Temos que conhecer a fundo os problemas e orientar soluções para o crescimento da qualidade de vida nas cidades, fazendo assim o Paraná assumir de vez o protagonismo no campo nacional e a AMP entre as entidades municipalistas”, disse Edimar Santos, atual vice-presidente da entidade.

“Com o apoio e a capacidade de todos, vamos fortalecer, olhar todas as cidades como um todo e auxiliar a repensar o futuro. Não pouparemos esforços para conquistarmos juntos, o Paraná que queremos”, completa Edimar Santos. “Juntos, o Paraná que queremos” é o nome da chapa articulada pelo prefeito de Santa Cecília do Pavão à presidência da AMP.

Perfil – Edimar Santos, 49 anos, foi vereador por duas vezes, reeleito ao quarto mandato à frente do executivo de Santa Cecília do Pavão e eleito presidente do Cisnop (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná).

Ele deve aceitar o convite do vice-presidente do PSD, Sandro Alex (deputado federal e secretário estadual de Infraestrutura e Logística) e ingressar no partido do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O quarto mandato em Santa Cecília do Pavão, segundo o prefeito, será pautado em cinco eixos programáticos: geração de emprego e renda; construção de moradias, obras estruturantes; crescimento populacional e melhoria da qualidade de vida aos moradores da cidade.

Fundada em 20 de agosto de 1964, a Associação dos Municípios do Paraná congrega os 399 municípios do Estado, é filiada à CNM (Confederação Nacional dos Municípios) e lidera o movimento municipalista estadual.