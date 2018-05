Edinho Vieira agradece Alex Canziani e prefeito de Tomazina

Por obra inaugurada com nome de sua avó

O empresário Edson Vieira (PSD), o Edinho (fotos), de 47 anos,agradeceu nesta sexta-feira, dia quatro, publicamente por meio do npdiario a homenagem feita em memória de sua avó,na noite desta quinta-feira em Tomazina. A obra de R$ 1,1 milhão é o Centro Municipal de Educação Infantil Maria José Andrade Vieira.

Edinho, pré-candidato a deputado estadual nas eleições deste ano, é filho do ex-ministro José Eduardo de Andrade Vieira, falecido há dois anos aos 76 anos, de pneumonia.Foi também ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo no governo Itamar Franco e da Agricultura na gestão de Fernando Henrique Cardoso e um dos primeiros senadores eleitos do Paraná após a redemocratização do Brasil.

Além da atuação política, José Eduardo foi presidente do Banco Bamerindus por 16 anos. A instituição financeira, vendida para o HSBC em 1997, foi fundada pelo pai dele.

Edinho, que também é primo de Fernanda, esposa do ex-governador Beto Richa(PSDB), adicionou:

“Foi muito comovente a homenagem e eu estaria presente, mas houve um imprevisto; obrigado ao prefeito Flávio Zanrosso e ao deputado federal Alex Canziani”, afirmou, grato pela honraria.

Ele anunciou também que apoia a pré-candidatura de Canziani(PTB) para o Senado, “é um homem público preparado, experiente e honesto, meu apoio comunico oficialmente agora é dele”, assinalou.