Edital para concurso da PM válido até setembro

A Polícia Militar do Paraná retificou o edital nº 01 – SOLDADO PMPR 2020, reabrindo as inscrições, que se estenderão até dois de setembro às 17 horas.

Algumas retificações foram feitas com relação a acuidade visual (admitida cirurgia refrativa), cirurgia de reconstrução da orelha (lobuloplastia), bem como novas especificações referentes a tatuagem, que podem ser verificadas no site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, no site: www.portal.nc.ufpr.br.

Maiores informações, no site da Polícia Militar do Paraná: www.pmpr.pr.gov.br e nas redes sociais da corporação e do 2º Batalhão de Polícia Militar, Facebook: 2º Batalhão de Polícia Militar do Paraná – “Guardião do Norte Pioneiro”, ou através do Instagram @2bpm_pmpr.