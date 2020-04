Editora da Universidade lança primeiro Boletim ‘UENP Explica’

Outro projeto apoiado pela Fundação Araucária

A Editora da Universidade Estadual do Norte do Paraná lançou nesta terça-feira, 7 de abril, o Boletim “UENP Explica”, produção que busca alcançar potenciais leitores em todos os espaços sociais, com especial atenção aqueles que se encontram distantes dos circuitos acadêmicos. Publicado por professores e cientistas, o primeiro número do boletim trata da Covid-19.

De acordo com o diretor da Editora, professor-doutor Thiago Alves Valente, a produção do Boletim vem ao encontro da necessidade cada vez maior de aproximação do saber acadêmico da população em geral. “Em um momento marcado por urgências diversas, a equipe da Editora da UENP se coloca à disposição com o lançamento de um boletim científico-cultural voltado para a popularização do conhecimento produzido pela Universidade”, ressalta o diretor.

O Boletim “UENP Explica” abordará a cada número um conceito, na matéria principal, seguido de outra página em que o assunto será explorado mais amplamente, incluindo links seguros como fonte de informação acadêmico-científica.

Editora UENP

Desde 2013, com a composição do primeiro conselho editorial, a proposta de criação da Editora da UENP vem sendo construída, comenta o diretor Thiago Valente. “Nos últimos dois anos, contando com o apoio da Reitoria para disponibilização de recursos humanos e da Fundação Araucária (nº 23/2018) para aquisição de equipamentos, a Editora tem iniciado sua nova fase, agora, com a efetiva produção editorial”, disse.

Conforme destaca o diretor da Editora, “os primeiros livros estão a caminho. Mas, agora, precisamos alcançar com informação de qualidade os mais distantes da Universidade”.

Acesse o Boletim por meio do link https://bit.ly/3c5QhSq