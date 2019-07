Evento agita a cidade

No dia 22 de novembro, sexta-feira, o cantor Eduardo Costa se apresentará na cidade Paranaense, o evento acontecerá no Ginásio de Esportes Francisco Teodoro Teixeira, com início às 23 horas

Corra para adquirir sua mesa e garantir presença neste show que promete parar Quatiguá e região.

A organização e promoção são da LG Produções, com Adriano José Bueno e Matheus Pizzol de Carvalho.