Educação alerta sobre documento falso circulando nas redes

Preste atenção sempre: Rede social não é jornal

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná (SEED) informa que circula na internet um documento não oficial sobre o protocolo para retorno das aulas presenciais.

O material divulgado, que tem trazido confusão entre os pais de alunos, estabelece uma série de critérios que não constam no documento original.

O termo original de retorno não expõe alunos, professores e as famílias diante do coronavírus. Também não repassa a responsabilidade do envio do aluno à família.

A versão correta está no site da SEED e pode ser consultada AQUI.