Educação de Ibaiti promove encontro com escolas e CMEIs

Para organizar a volta às aulas 2020

A Secretaria Municipal de Educação de Ibaiti promoveu a primeira reunião administrativa e pedagógica do ano letivo 2020 com as diretoras das escolas, coordenadoras de CMEIs, pedagogas e equipe da SEDUC para tratar de assuntos relacionados a volta às aulas.

A iniciativa foi coordenada pela secretária Municipal de Educação, professora Tânia Fátima Fadel Bueno, e aconteceu no salão de eventos da Igreja Presbiteriana.

O evento iniciou-se com uma oração ministrada pelo pastor Willian Poatti. Também foi oferecido um coffe break para toda a equipe.

A Secretaria de Educação reafirma que o início das aulas será dia 05 de fevereiro, às 7h45, no período da manhã e às 13 horas, no período da tarde.