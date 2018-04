Educação profissionalizante revoluciona Wenceslau Braz

Início das aulas do IFPR marca nova época

Wenceslau Braz iniciou nesta semana uma nova época no quesito educação profissionalizante. Isso porque começaram as aulas dos sete cursos do IFPR (Instituto Federal do Paraná) no município. São aproximadamente 400 alunos divididos em 11 turmas.

Com duração de dois anos, os cursos técnicos capacitarão os alunos para atender as necessidades do mercado de trabalho atual, além de fornecer mão de obra qualificada para empresas que estão e que possam vir para o município.

Os cursos técnicos são os seguintes: Administração, Agente Comunitário de Saúde, Logística, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Serviços Públicos e Vendas. Vale lembrar que são gratuitos aos alunos e o diploma do IFPR é não só reconhecido como muito respeitado em todo Brasil.

As aulas acontecem nas dependências da Escola Municipal Araci do Rocio Quadro Mendes (que funciona junto ao Colégio Estadual Milton Benner), ao lado da Biblioteca Cidadã.

“Acredito que seja um grande passo, talvez o maior, no que diz respeito à formação da mão de obra qualificada em toda a história do nosso município. Com isso, a médio prazo, vamos sem dúvida diminuir os índices de desemprego, melhorar a prestação de serviços aos cidadãos e ter até um atrativo a mais para empresas que geralmente não gostam de se instalar em lugares sem mão de obra qualificada”, pontua o prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT), que negociou pessoalmente a chegada dos cursos para o município.

CRONOGRAMA DE AULAS

Administração: turmas A e B às segundas, turma C aos sábados;

Agente de Saúde: turma A às quintas;

Logística: turma A às quintas;

Meio Ambiente: turma A às terças;

Segurança do Trabalho: turma B às sextas e turma A aos sábados;

Serviços Públicos: turma A às quartas e turma B aos sábados;

Vendas: turma A às sextas.