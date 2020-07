Educadores visam 100% de alunos nas aulas remotas em Ibaiti

E enfrentam barreira dos que não t}em acesso à internet

Professores, diretores, funcionários e a secretária de Educação estão empenhados e somando esforços para que todos os alunos da rede municipal de ensino de Ibaiti sejam alcançados através de aulas remotas.

Algumas crianças que não possuem celulares ou que residem em bairros distantes e não podem vir à escola buscar as atividades impressas, recebem as atividades em suas casas.

“Nossos professores e diretores, usando seus próprios carros, ou da Secretaria de Educação, fazem a entrega a domicílio, alcançando e ajudando seus alunos a superar esses dias difíceis. Percebe-se uma clara demonstração de cuidado e interesse destes profissionais na vida de seus educandos”, disse a secretária de Educação, professora Tânia Fátima Fadel Bueno .

“Estou muito orgulhosa de todos que fazem parte da educação de nosso município, pois num momento como este não se deixaram abater e estão nos surpreendendo com aulas criativas, com atitudes de solidariedade e com um amor e dedicação que nos emociona e nos faz acreditar que a educação é o caminho para alcançarmos um mundo mais justo e mais humano”, concluiu a secretária.

Veja fotos abaixo: