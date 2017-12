Sociedade Rural do Norte Pioneiro se reúne com Imprensa e lança Efapi 2018

Slogan é A Tradição Continua

A diretoria da Sociedade Rural do Norte Pioneiro promoveu jantar de confraternização com a Imprensa na noite desta quinta-feira, dia 30, na sede social da Vale do Sol/Difusora, em Santo Antônio da Platina.

O objetivo foi ajustar detalhes e divulgar novidades para a 46ª Efapi(Exposição Feira Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro).O evento será em cinco dias, de 25 a 29 de abril de 2018 no Parque de Exposições Dr. Alício Dias dos Reis.

O prefeito Professor Zezão Coelho (PHS), o vice Chico Aramon (PMN) e o conselheiro da seção paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil, Celso Cardoso, estavam presentes.O npdiario participou do encontro.

O presidente da entidade,ex-vice-prefeito Luiz Januário anunciou a instalação de uma cobertura de 3 mil metros quadrados no recinto de shows e rodeios suficientes para abrigar cerca de dez mil pessoas, além dos camarotes que terão 1.200 lugares.

Foi definido o slogan A Tradição Continua. Uma forma de homenagear os gestores de todas as feiras do passado e mostrar o entusiasmo e o comprometimento da atual administração.

A comercialização de espaços já começou e o otimismo ficou evidenciado na animação de todos os diretores.

O prefeito Zezão garantiu R$ 80 mil em investimentos, mais suporte na infraestrutura e também disse contar com recursos por parte do governo estadual.

Os shows artísticos gratuitos serão: Quarta feira: Léo & Gabriel; quinta-feira: Leonardo, sexta-feira: Raça Negra, sábado: Christian & Ralf e domingo: Delegado.

Parque de diversões, leilões, rodeio,cavalgada,estande com expositores de diversos produtos e mercadorias, praça da alimentação, palestras técnicas e shows estão assegurados.

Haverá a escolha da Anfitriã, Rainha e Princesas por meio das categorias Beleza, Desenvoltura e Simpatia.As candidatas para Anfitriã têm que ter entre 16 e 26 anos e comprovar moradia em Santo Antônio da Platina por pelo menos dois anos.

