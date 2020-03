Efapi 2020 é adiada para agosto

Por causa do coronavírus

O presidente, o vice e o diretor da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, Luiz Januário Costa (foto) ,Franz Loman e Vagner Pignaneli, e o médico Luciano Dias do Reis, informaram na tarde desta terça-feira, dia que a 48ª Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro, maior evento da região, não será mais realizada entre os dias 29 de abril a três de maio, em Santo Antônio da Platina.

Por causa da pandemia foi adiado o evento e não cancelado.

A data definida, com todos os atrativos, shows, e leilões foi de 19 a 23 de agosto, lembrando que dia 20 de agosto é o aniversário de emancipação política do município.

