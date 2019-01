Efraim pode ser candidato a prefeito de Siqueira Campos

Já mudou domicílio eleitoral

O ex-vereador e ex-prefeito de Quatiguá e ex-presidente da Amunorpi(Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), Efraim Bueno de Moraes (foto) admitiu, na manhã desta terça-feira, dia 29, ser pré-candidato à chefia do executivo de Siqueira Campos.

Segundo ele disse ao npdiario, de maneira tranquila, uma pendência jurídica que tinha contra si foi arquivada, está com plenos direitos políticos, transferiu domicílio eleitoral, está formando um grupo e buscando alianças, mas ainda não decidiu.

“Há muita gente apoiando e insistindo, mas ainda não há uma definição efetiva”, despistou.