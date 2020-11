Eleição divide família e tensão carrega ambiente em Ribeirão Claro

Eleitorado acompanha clã Molini com ansiedade novamente

Há muito tempo que a eleição é motivo de disputas entre grupos políticos nos pequenos e grandes municípios. No entanto, no Norte Pioneiro , não é apenas o eleitor que está dividido. A campanha eleitoral deste ano colocou em lados opostos uma família tradicional na política, que há mais de 20 anos está no poder, ora com um, ora com outro grupo, e até já chegou a ocupar o cargo máximo no município de Ribeirão Claro.

Agora, com uma nova eleição municipal, a família Molini quer retomar o poder. Bom, pelo menos aqueles que ainda não fazem parte do jogo político do atual mandatário, o prefeito Mário Augusto Pereira (PSC), que quer se reeleger para o quinto mandato à Prefeitura de Ribeirão Claro. Vale lembrar que o pai dele também já foi prefeito na pequena cidade de 12 mil habitantes e 112 anos.

Em oposição a ele, um pecuarista que é o atual vice-prefeito, é candidato a prefeito, cargo que também já ocupou. Ele tem ao lado a candidata a vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini, que é esposa do ex-prefeito Francisco Carlos Molini, o Kiko, que, por sua vez, já foi vice de Mario Pereira e depois foi eleito prefeito com o apoio deste.

Mario Pereira é casado com Ana Maria Molini, irmã de Kiko Molini e, portanto, cunhada da candidata a vice-prefeita opositora ao marido, Ana Maria Baggio Molini. Não bastasse isso, o irmão da candidata a vice-prefeita, Carlos Henrique Molini, o Kalé (PSC) é também irmão da esposa do prefeito e, por isso, cunhado do atual candidato à reeleição, principal opositor da irmã.

Já o filho dela, Marcelo Molini (DEM) é vereador e candidato à reeleição e apoia João Carlos Bonato e a mãe, Ana Maria Baggio Molini, em oposição ao tio, Mário Augusto Pereira. Outra candidata também divide a família. Mara Baggio é irmã de Ana Maria Baggio Molini, mas apoia Mário Augusto Pereira, que é cunhado da irmã dela.

Portanto, independente do resultado das urnas, a família Molini continuará no poder, com um ou outro sendo eleito. Enquanto isso, o eleitor, ainda dividido, tem o poder de optar pelo continuidade do trabalho do atual prefeito, Mário Augusto Pereira ou de reiniciar uma nova etapa, com a eleição do grupo que já esteve junto com o atual e que, ali na frente pode deixar de oposição

O texto desta reportagem é didático. E verdadeiro.