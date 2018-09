Eleição no Paraná terá 2º turno, aponta nova pesquisa

Eleição aberta: a 11 dias do pleito, 68,93% não sabem em quem votar

Nova pesquisa do Instituto Arbeit Inteligence divulgada nesta terça-feira, 25, indica a realização de segundo turno nas eleições para governo do Estado no Paraná. No levantamento, o candidato Ratinho Junior (PSD) lidera com 35,27% das intenções de voto, mas os números seus adversários – entre eles, Cida Borfghetti (PP) com 19% e João Arruda (MDB) com 9,07% – já somam 35,31%.

A pesquisa aponta ainda Dr Rosinha (PT), 3,07%; Ogier Buchi (PSL), 1,47%; Professor Piva (Psol), 0,67%; Ivan Bernardo (PSTU), 0,4%; Jorge Bernardi (Rede), 0,3%, Priscila Ebara (PCO), 0,2% e Geonísio Marinho (PRTB), com 0,13%. Indecisos somam 13%, brancos e nulos, 10%; e os que declararam que não votaram em nenhum dos candidatos listados, 6,4%.

Em relação a pesquisa divulgada pelo mesmo instituto no dia 13 de setembro, Ratinho Junior apresenta queda 4,4%, Cida oscilou positivamente de 18,47% para 19%, João Arruda cresceu 2,34%, e Dr Rosinha manteve o mesmo porcentual.

O instituto entrevistou 1,5 mil eleitores entre os dias 19 e 22 de setembro em 73 cidades. A margem de erro é de 2,5% para mais ou para menos e o grau de confiança, de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número PR-0027/2018.

A pesquisa espontânea – quando não apresenta qualquer lista ou disco com os candidatos – também aponta uma eleição aberta. A 11 dias do pleito, 68,93% afirmaram que não sabem em quem votar no próximo dia 7 de outubro.

Neste levantamento, Ratinho Junior lidera com 12,8%, seguido de Cida Borghetti (6,33%), João Arruda (3,33%), Dr Rosinha (1,47%), Ogier Buchi (0,87%), Alvaro Dias (Pode), 0,2%, Professor Piva (0,2%), Ivan Bernardo (0.07%), Jorge Bernardi (0,07%), Roberto Requião (MDB), 0,07%. Brancos e nulos somam 3,13% e nenhum, 2,53%.

Os eleitores também sinalizaram que podem mudar o voto até o dia 7 de outubro: 49,27% afirmaram que a intenção de voto é definitiva, ou seja, não haverá mudança, 40,67% afirmaram que podem mudar de voto e 10,07% não souberam responder.

Dr Rosinha lidera a rejeição com 16,99%, seguido de Ratinho Junior (15,79%), Cida Borghetti (15,6%), João Arruda (4,99%), Piva (4,99%), Ogier Buchi (1,01%), Priscila Ebara (0,95%), Geonísio Marinha (0,69%), Jorge Bernardi (0,57%) e não sabem, 41,5%.

Na pesquisa divulgada em 13 de setembro, o instituto Arbeit entrevistou 1,5 mil eleitores entre os dias 8 e 11 de setembro em 69 cidades. A pesquisa está registrada no TSE sob o número PR-08399/2018.