Eleição será realizada em 2020, garante deputado federal Pedro Lupion

Ele revela quem vai apoiar para prefeito no Norte Pioneiro

O deputado federal Pedro Deboni Lupion Mello (DEM), 37 anos, visitou o npdiario neste final de semana, em Santo Antônio da Platina.

Estava acompanhado do assessor parlamentar Marlon Valle e do cunhado, André Gaudêncio (fotos).

Entre outras surpresas, confirmou que o atual prefeito de Jacarezinho, Sérgio Faria (DEM) apoia a pré-candidatura a prefeito do empresário Marcelo Palhares e admitiu a eventual possibilidade de Pedro Claro(PSD) desistir da pré-candidatura à chefia do executivo platinense e o cotado para vice, Valdir do Foto, assumir a cabeça de chapa, embora tenha deixado nítido não acreditar que isso aconteça, “mas, se precisar, a gente faz a inversão e o Pedro participa da campanha como vice e ajudará na administração”, afirmou, confiante.

Também anunciou a pré-candidatura de Cláudio Revelino à prefeito em Joaquim Távora.

A principal declaração, entretanto, foi em relação ao pleito de 2020 para eleger os futuros prefeitos e vereadores no país, marcado para quatro de outubro próximo e que pode ser postergado, “teremos eleições no máximo em novembro ou dezembro e a posse será em janeiro de 2021”, cravou, convicto citando PECs (Proposta de Emenda Constitucional) nesse sentido.

Em Jacarezinho (onde anunciou que indicará o postulante a vice) e Santo Antônio da Platina, cuja dupla majoritária já vem manifestando suporte desde 2019, evidencia certeza da vitória nas urnas.

Em Carlópolis, seu preferido é Hiroshi Kubo; em Guapirama, optou pelo comerciante Beto Casagrande; Andirá, Ione Abib; Barra do Jacaré, Edão (o deputado assegurou estar com os direitos políticos regularizados); Jundiaí do Sul, à reeleição de Eclair; em Quatiguá, a ex-vereadora e funcionária pública aposentada Bia; em Figueira, Edson; em Ribeirão do Pinhal, ex-prefeito Dartagnan(Pedro também garante que não terá problemas jurídicos); Cornélio Procópio, Rafael Sampaio; em Bandeirantes, Celso Silva ou quem ele apoiar; Dr.Antonely Carvalho em Ibaiti; em Abatiá um postulante da oposição; em Pinhalão Dionízio; e em Cambará Haggi Neto(MDB).

O visitante é empresário rural e político, atualmente deputado federal, preside o Diretório Regional do Democratas no Paraná. Torce pelo Athetico Paranaense e reside em Santo Antônio da Platina.

Filho de Denise Deboni e do ex-deputado federal Abelardo Lupion, é casado com Maria Fernanda Gaudêncio e juntos possuem três filhos. É bisneto do ex-governador Moisés Lupion.

É graduado em Comunicação Social com ênfase em Publicidade, mestre em Ciências Políticas nas universidades Francisco de Vittoria e Rey Juan Carlos, na Espanha; especialista em Comunicação Política e Campanhas Eleitorais, com pós-graduação pela Georgetown University, instituição católica do Distrito de Colúmbia, nos Estados Unidos, e em Administração Pública e Governança com pós-graduação pela George Washington University, também nos Estados Unidos.

Em sua primeira disputa eleitoral em 2010, se elegeu deputado estadual com 37.304 votos. Já na eleição de 2014, se reelegeu com 63.580 votos. Nas eleições de 2018 foi eleito deputado federal. Na Assembleia Legislativa do Paraná, foi presidente da Comissão da Agricultura, vice-presidente das Comissões de Segurança Pública e Meio Ambiente, e membro da Comissão de Constituição e Justiça.Durante a gestão da governadora Cida Borghetti foi líder do Governo na Alep.

FOTOS: ROBERTA RODRIGUES/ESPECIAL PARA O NPDIARIO