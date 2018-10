Eleição tranquila em Santo Antônio da Platina; cartório trabalhou sem ocorrências

Só biometria atrapalhou votação e apuração no Norte Pioneiro

Em toda a região, tudo transcorreu dentro da normalidade e a reportagem reúne mais informações para serem divulgadas ainda na noite deste domingo, dia sete.

A chefe do Cartório Eleitoral de Santo Antônio da Platina, Ana Paula Pavanini Navas e mais sete colaboradores diretos estiveram no fórum eleitoral (foto).

O npdiario elencou todos os municípios da Mesorregião (incluindo Bandeirantes, por exemplo).São exatos 405.760 no total. Curiúva foi incluída, mas há três anos está agregada aos Campos Gerais, porém ainda é tida como do NP.

Considerando apenas a divisão geopolítica, Santo Antônio da Platina é o município que possui mais votantes: 31.055 (Jacarezinho tem 28.551), enquanto na Mesorregião Cornélio Procópio está um pouco à frente com 34.235.

Os que têm menor número na Amunorpi são Barra do Jacaré, que tem 2.514 aptos a votar, enquanto Conselheiro Mairinck chega a 2.808.