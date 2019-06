Eleita Rainha da 23ª Fescafé de Ribeirão Claro (vídeo)

O desfile que terminou no início da madrugada de domingo, dia 23, no Centro Municipal de Eventos, definiu a Rainha e Princesas da 23ª Fescafé.

Amanda de Oliveira Zeferino foi eleita a Rainha da 23ª Fescafé e Maria Cristina Ramos da Rosa e Larissa Amâncio Pereira receberam os títulos de 1ª Princesa e 2ª Princesa, respectivamente (fotos).

Após o desfile, a banda Brasil 2.000 animou o baile.

O evento organizado pela Secretaria de Educação e Cultura, com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, Associação Rural de Ribeirão Claro e Loja Liv Stor, contou com as presenças do prefeito Mario Augusto Pereira, da primeira-dama e chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Jacarezinho, Ana Maria Molini, da presidente da Câmara Municipal, Eliana Cortez e do vice-prefeito, João Carlos Bonato, acompanhado pela esposa Elisângela Paschoal Bonato.